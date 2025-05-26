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Карло Анчелотті назвав гравців, які зіграють проти Еквадору та Парагваю.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті у понеділок, 26 травня, офіційно оголосив список футболістів, викликаних на чергові матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Бразильська команда зустрінеться з Еквадором та Парагваєм у рамках відбіркового турніру. Очікується, що Анчелотті використає як досвідчених гравців, так і молоді таланти, щоб забезпечити команді перевагу в непростому протистоянні.

Зазначимо, що італійський фахівець повернув до таборі "селесао" вінгера Манчестер Юнайтед Антоні, який вдало проявив себе у другій половині сезону в оренді за Реал Бетіс.

Список гравців, яких викликав Анчелотті перед його першими матчами на чолі Бразилії:

Нагадаємо, перший матч Анчелотті на чолі Бразилії відбудеться 5 червня у кваліфікації до ЧС-2026 проти Еквадору в Гуаякілі. Другий поєдинок команда зіграє 10 червня — проти Парагваю в Сан-Паулу.