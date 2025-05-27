🔸 У ніч проти 26 травня росіяни атакували Україну 9 крилатими ракетами та 355 ударними дронами Shahed, а також безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона знищила 297 ворожих цілей
🔸 Трамп розкритикував путіна через бомбардування України та заявив, що такі атаки йому @зовсім не подобаються"
🔸 Мерц стверджує, що більше не існує обмежень щодо далекобійності зброї, яку Україні постачали Франція, Велика Британія, Німеччина та США
🔸 У межах обміну у форматі "1000 на 1000" вперше за час повномасштабного вторгнення звільнили військових із 46 частин, яких раніше жодного разу не було у списках на обмін
🔸 У ніч проти 26 травня БпЛА атакували завод із виробництва ударних дронів типу Shahed у місті Єлабуга, що в російській Республіці Татарстан, та хімічне підприємство в Івановській області рф
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони продовжують захищати Україну.
З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів.
Три атаки ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки, Сили оборони зупинили всі атаки ворога.
П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки. Наші оборонці відбили 12 атак противника, триває три боєзіткнення.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське, ще одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку війська загарбника атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.
Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки, в одній локації досі точиться бій.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають.
За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 296 окупантів, 150 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили два автомобілі, шість мотоциклів, 20 БпЛА, два супутникові термінали, вісім фортифікаційних споруд для захисту особового складу та антену управління БпЛА, окрім цього, пошкодили автомобіль та мотоцикл противника.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 18 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле, ще п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.
На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки, українські захисники дали гідну відсіч загарбникам.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.
Двадцять три бойових зіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку, три з яких досі тривають.
Протягом доби ворог здійснив 204 артилерійських обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню, завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.
На Гуляйпільському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.
Сьогодні слід відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 128-ї окремої бригади територіальної оборони «Дике Поле», які в надзвичайно стримують атаки ворога.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок, дуже ґрунтовні. Загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на росію та збивати її плани. Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну – немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку – відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на росію.
Тим більше, російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір путіна, вибір росії – вибір воювати далі та руйнувати життя. Нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більш як тиждень на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів – це вже точно діагноз. росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім у світі, хто це розуміє. Нові й сильні санкції проти росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги – усі вони повинні поважати світ. путін повинен почати поважати тих, із ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити.
Сьогодні на Ставці детально розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді. Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет. Була сьогодні й детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка. Хороші є результати. Дякую.
І ще одне.
Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба. Цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації – F-16 та «міражів». Значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую! Також 11-та зенітна ракетна Шепетівська бригада, 96-та зенітна ракетна Київська, 138-ма Дніпровська, 208-ма Херсонська та 301-ша Нікопольська зенітні ракетні бригади – дякую вам за влучність! Та усім підрозділам захисту нашого неба: мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, РЕБівці. Дякую всім, хто б’ється заради України! І всім, хто допомагає.
Слава Україні!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!