"Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок, дуже ґрунтовні. Загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на росію та збивати її плани. Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну – немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку – відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на росію.

Тим більше, російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір путіна, вибір росії – вибір воювати далі та руйнувати життя. Нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більш як тиждень на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів – це вже точно діагноз. росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім у світі, хто це розуміє. Нові й сильні санкції проти росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги – усі вони повинні поважати світ. путін повинен почати поважати тих, із ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією та дипломатами. Це точно треба змінити.

Сьогодні на Ставці детально розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді. Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет. Була сьогодні й детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка. Хороші є результати. Дякую.

І ще одне.

Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба. Цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації – F-16 та «міражів». Значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую! Також 11-та зенітна ракетна Шепетівська бригада, 96-та зенітна ракетна Київська, 138-ма Дніпровська, 208-ма Херсонська та 301-ша Нікопольська зенітні ракетні бригади – дякую вам за влучність! Та усім підрозділам захисту нашого неба: мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, РЕБівці. Дякую всім, хто б’ється заради України! І всім, хто допомагає.

Слава Україні!"