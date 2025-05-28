Завершилася 1189 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Трамп заявив, що путін "грається з вогнем" і також наголосив, що якби не він, то з росією сталося би "багато поганих речей". Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social:

"володимир путін не усвідомлює, що якби не я, із росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем!"

🔸 США вже отримали від України список із 22 умов для припинення війни й тепер чекають на документ від росії — у кремлі казали, що підготують свій "меморандум"

🔸 Правоохоронці затримали групу людей, причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП у Черкасах 26 травня. Серед них — троє чоловіків та одна жінка

🔸 Війська рф почали розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп у Сумській області

🔸 Велика Британія спрямує $3 млрд від заморожених активів рф на озброєння для України. Про це повідомило Міністерство оборони. Кошти будуть спрямовані на:

- закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва;

- ремонт та обслуговування військової техніки;

- реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;

- закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.

Сім атак відбивали українські підрозділи на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового. Сили оборони зупинили всі атаки ворога.

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наші оборонці відбили 18 атак противника, триває шість боєзіткнень.

На Краматорському напрямку війська загарбника 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в трьох локаціях досі точаться бої.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Одне боєзіткнення досі триває. Під ударом російського КАБу був населений пункт Степанівка.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 134 окупанти, 61 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, один мотоцикл, три БпЛА.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко, ще чотири боєзіткнення залишаються незавершеними. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоданилівки, українські захисники дали гідну відсіч загарбникам. Ворог завдавав авіаударів по районах Кам’янського та Степногірська.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Двадцять дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, шість з яких досі тривають.

Протягом доби ворог здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню; завдав сім авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб.

Сьогодні слід відзначити воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 79-го прикордонного загону, які стійко стримують атаки ворога.