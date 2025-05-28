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Нова сторінка в кар'єрі вихованця мюнхенців Франса Кретціга.

Лівий півзахисник Баварії Франс Кретціг поповнив склад РБ Зальцбург, передає офіційний сайт "биків".

Контракт із 22-річним німцем розраховано до кінця червня 2028-го. За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, сума трансферу склала близько 3.5 млн євро.

Повідомляється, що Баварія також отримала право зворотного викупу Кретціга. У системі мюнхенського клубу гравець перебував із липня 2017 року.

На рахунку Франса всього сім матчів з одним голом і одним асистом за "ротен" у всіх турнірах.

Сезон-2024/25 виконавець провів в орендах у Штутгарті й Гайденгаймі. У ході вже завершеної кампанії півзахисник відзначився одним голом і трьома асистами в 24-х поєдинках усіх турнірів.