З початку доби відбулося 197 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах два ракетних та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 114 керованих авіаційних бомб, здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4036 артилерійських обстрілів.

Три штурмові дії противника відбулися сьогодні у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог 24 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку населених пунктів Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград та Сухий Яр.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 143 окупантів, 97 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили сім одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 16 безпілотних літальних апаратів.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Малинівка.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку сьогодні відбулося два боєзіткнення з противником.

Тридцять сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 193 артилерійські обстріли, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 30 керованих бомб.

Сьогодні слід відзначити воїнів 1-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, 31-ї окремої механізованої бригади, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які ефективно протистоять ворогу.