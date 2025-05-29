Інше

Але у перемовин усе ще є шанс на успішне завершення.

Португальський мегазірковий нападник Кріштіану Роналду перебався до аравійського Ан-Насра взимку 2023 року, і з тих пір здобув на Близькому Сході купу індивідуальних нагород — від звання найкращого бомбардира місцевої Про-ліги, до титулу найкращого гравця року у Саудівській Аравії.

Але серед цих відзнак немає жодної командної, що дуже гінитить 40-річного чемпіона.

Саме тому продовження його контракту, термін дії якого спливає вже цього літа, наразі є головним болем для всіх сторін.

Роналду хоче піти до іншого клубу в пошуках шляхів до 1000 гола в професійній кар’єрі та перемог у великих турнірах. Наприклад, у Клубному чемпіонаті світу в США, який стартує за кілька тижнів.

Ан-Наср натомість хоче залишити в себе гравця, але будь-які спроби досягти згоди щодо нового контракту до цього завершувались невдачами.

Тим часом на Роналду вже претендують кілька неназваних мексиканських клубів, які братимуть участь на прийдешньому форумі, а також представники Саудівської Аравії.

Сьогодні, 29 травня, може бути ключовий день у цій історії — Фернандо Єрро, спортивний директор Ан-Насра, розповідатиме ЗМІ про всі зміни, заплановані клубом: від нового тренерського штабу до перегляду складу команди.

Зі свого боку Кріштіану готовий зробити останній крок — португалець відмовляється від будь-яких пропозицій інших аравійських клубів, але натомість хоче побачити проєкт трансферів, які зроблять Ан-Наср реальним претендентом на перемогу хоча б у внутрішніх турнірах.