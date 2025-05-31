ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень.
Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 107 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1384 дронів-камікадзе та здійснили 4355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Стариці та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку противник здійснив сім наступальних дій на позиції наших оборонців в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення досі триває.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. До цього часу незавершеними залишаються ще чотири боєзіткнення.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбивали 11 ворожих атак в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Шість боєзіткнень триває до цього часу.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька та в напрямках Диліївки і Яблунівки. На даний час триває чотири боєзіткнення.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Дотепер триває три боєзіткнення. Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 160 окупантів, 85 з них – безповоротно. Також знищено 13 автомобілів, п’ять мотоциклів, один міномет, 15 БпЛА та одну бойову броньовану машину. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Новосілка, Зелене Поле. Наші оборонці успішно зупинили 16 атак, ще п’ять боєзіткнень досі тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнали райони населених пунктів Новодарівка та Ольгівське.
На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Полтавці та Залізничному некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Долинці та Гуляйполю — авіабомбами. Наступальних дій ворог не проводив.
Чотири рази атакував агресор на Оріхівському напрямку, окупанти намагались просунутися в напрямках Новоданилівки та в районі Степового. До цього часу триває один бій.
На Придніпровському напрямку ворог провів чотири безрезультатні атаки, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Миколаївці.
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 28 атак російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 101-ої окремої бригади територіальної оборони, 65-ої окремої механізованої бригади "Великий Луг", 32-ої окремої артилерійської бригади, які стійко стримують противника.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!
Сьогодні було багато всього протягом дня – і у внутрішній роботі, і в зовнішній.
Візит в Україну міністра закордонних справ Туреччини – ми обговорили з ним дипломатію, обговорили всі можливості, які реально є та які повинні бути. Зараз, якщо чесно, ані ми в Україні, ані Туреччина як сторона, що приймає, не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна, якщо чесно, позиція. Жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони – найбільш неадекватний суб’єкт у світі. Але саме це й переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на росію.
Сьогодні також запланована розмова у мене з Президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей.
Сьогодні ж була зустріч з американськими сенаторами Гремом і Блюменталем. Хороша зустріч. Я дякую за цю підтримку – підтримку України, – за двопартійну підтримку та підтримку дипломатії і намагання внести моральну ясність у ситуацію. Саме росія почала цю війну. Саме росія повинна припинити вбивства та руйнування життя. Дуже важливо, коли це звучить у медіа. Звучить у Конгресі. Звучить в усіх впливових кабінетах світу. Якщо й надалі росія буде говорити мовою ультиматумів, якщо вони намагатимуться шантажувати – шантажувати продовженням війни, росія повинна отримати сильну відповідь – відповідь Сполучених Штатів Америки, відповідь Європи, відповідь кожного у світі, хто хоче миру і хто, до речі, заявляв про підтримку для припинення вогню та дипломатії. Дякую всім в Америці, хто працює заради достойного та чесного миру, і миру якнайшвидше.
Сьогодні ж разом із міністром закордонних справ Сибігою та командою Офісу Президента скоординували зустрічі, скоординувати перемовини наступного тижня з нашими партнерами у Європейському Союзі. На всіх напрямках робити максимально активні дії. Це завдання для всіх.
І ще важливе.
Доволі довго – і, на жаль, більше просто за інерцією, ніж щиро, – в Україні 1 червня відзначався День захисту дітей. Хоча щороку все більше й більше громадських організацій, освітніх інституцій приділяли увагу саме Всесвітньому дню дитини, який відзначається восени, 20 листопада. Я підписав указ, який синхронізує українську практику зі світовою. Саме 20 листопада була ухвалена Декларація прав дитини в 1959-му році та Конвенція ООН про права дитини в 1989 році. Але що ми зробимо вже скоро в червні – у перших числах червня, – так це почнемо нагороджувати не тільки дорослих, які проявили себе, але й дітей. Хоробрість українських дітей, стійкість, часто – дорослість наших дітей точно заслуговують на визнання, на вдячність. В Україні буде спеціальна відзнака – "Майбутнє України", і ми з Оленою будемо вручати її вперше наступного тижня найбільш сміливим нашим хлопчикам і дівчаткам. Тим, хто допоміг порятунку людей. Хто проявив власну надзвичайну стійкість. І ким ми всі можемо тільки пишатись. Наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України, і зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто захищає нашу державу і всіх наших людей.
Слава Україні!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!