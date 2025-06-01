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У серпні зійдуться ПСЖ і Тоттенгем.

ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів розгромив Інтер з рахунком 5:0. Для парижан це перший кубок європейських чемпіонів в їхній історії.

У серпні ПСЖ зможе поборотися ще за один престижний трофей – за Суперкубок УЄФА. Суперником команди Луїса Енріке буде Тоттенгем, який виграв Лігу Європи.

Суперкубок УЄФА між ПСЖ і Тоттенгемом пройде в середу, 13 серпня. Битва за трофей відбудеться на стадіоні Фріулі в Італії, де своїх суперників зазвичай приймає Удінезе.

Відзначимо, що минулого року Суперкубок УЄФА виграв Реал. У матчі за трофей "вершкові" обіграли Айнтрахт з рахунком 2:0.