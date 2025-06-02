На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще два боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

Сьогодні наші війська відбили три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку; знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу; також пошкоджено міномет противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники двічі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 16 атак загарбницької армії, ще три боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 14 КАБ, також здійснив 195 обстрілів, з яких шість – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.