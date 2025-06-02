Завершилася 1194 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 СБУ провела велику операцію зі знищення російської бомбардувальної авіації під назвою "Павутина". У результаті уражено 41 російський літак.

🔸 У Польщі відбувся другий тур президентських виборів. За результатами перших екзитполів лідирує з мінімальним відривом Рафал Тшасковський.

🔸 росія вдарила по місцю, де розташовувався навчальний підрозділ ЗСУ. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених — повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

🔸 Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав у відставку через удар по полігону з військовими.

🔸 Під окупованим Мелітополем на Запоріжжі підірвали військовий поїзд росіян — повідомило ГУР.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще два боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та в бік Григорівки.

Сьогодні наші війська відбили три атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори на Краматорському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку; знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу; також пошкоджено міномет противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники двічі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 16 атак загарбницької армії, ще три боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 14 КАБ, також здійснив 195 обстрілів, з яких шість – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. 

Найцікавіше — і вже зараз це можна говорити публічно — "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. 

Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів — у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці — ті, хто нам допомагав".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!