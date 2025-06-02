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Чергова звитяга португальських юніорів.

Збірна Португалії U-17 у фіналі юніорського чемпіонату Європи розбила однолітків зі збірної Франції U-17 із рахунком 3:0.

Фінал проходив у столиці Албанії — Тірані, на Арені Комбетаре. Головний рефері матчу був українець Олександр Деревинський.

Рахунок у фіналі відкрив Анізіу на 30-й хвилині. На 38-й хвилині Дуарте Кунья подвоїв перевагу португальців у рахунку, а вже по перерві остаточний результат матчу встановив Жил Невеш.

Таким чином, юніорська збірна Португалії всьоме у своїй історії стала переможцем чемпіонату Європи у віковій категорії до 17 років.