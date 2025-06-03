ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 78 керованих авіабомб, 1353 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми в районі Вовчанська та в напрямку Довгенького, ще один бій на даний час триває.
Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.
На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак російських військ в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.
Сьогодні наші війська відбили чотири атаки противника в бік Білої Гори та Курдюмівки на Краматорському напрямку, ще один бій на даний час триває.
На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк та в напрямку Яблунівки. Один штурм не завершено.
На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 36 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 77 та поранили 65 окупантів на даному напрямку; знищили три ББМ, 17 автомобілів, 10 мотоциклів, чотири БпЛА, один засіб РЕБ; також пошкоджено ББМ, три автомобілі, чотири мотоцикли, 2 гармати та БМ-21 «Град» противника.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 19 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинопіль, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара. Одне боєзіткнення наразі триває.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.
Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 15 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 КАБ, також здійснив 150 обстрілів, з яких два – із систем залпового вогню.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні відзначимо українських воїнів 31-шої окремої механізованої бригади та 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!
ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗАЯВА ЗА ПІДСУМКАМИ САМІТУ "БУХАРЕСТСЬКОЇ ДЕВ’ЯТКИ" ТА НОРДИЧНИХ КРАЇН
"Дорогі друзі, партнери!
Ми всі хочемо одного – зупинити російську війну, досягти справжнього миру й забезпечити тривалу безпеку. Саме заради цього ми всі працюємо.
По-перше, я поінформував наших партнерів про ситуацію на фронті. Ми також обговорили нашу операцію всередині Росії, яка серйозно послабила їхню армію. Операція «Павутина» показала, який насправді вигляд має сучасна війна й чому так важливо мати перевагу в технологіях.
Усі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, увесь наш спільний бойовий досвід, усе, що ми робимо разом із нашими партнерами, – усе це робить Європу сильнішою. Сьогодні ми погодили з партнерами кілька спільних рішень, які ще більше зміцнять нашу оборону. Дякую всім за вашу готовність допомагати. Будуть нові пакети. Будуть нові інвестиції у виробництво зброї в Україні, особливо дронів. Україна може виробляти значно більше, і ми розглядаємо партнерські інвестиції як спосіб надати цим партнерам пріоритетний доступ до поповнення їхніх арсеналів після цієї війни.
По-друге, дякую всім за наше спільне бачення того, що потрібно дипломатії, щоб вона була успішною.
Сьогодні ми чітко бачимо ситуацію: якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, має з’явитися новий рівень тиску – нові санкції, і не лише з боку Європи. Ми маємо працювати над спільними санкціями на рівні G7 – включно зі Сполученими Штатами – і з усіма у світі, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів підтримав саме такий підхід. Санкції проти Росії необхідні. Важливо серйозно обмежити російську торгівлю нафтою та використання Росією танкерів. Санкції, включно із вторинними санкціями, тарифами та обмеженнями цін, можуть спрацювати й підштовхнути Росію до миру. Без тиску Путін просто продовжить гратися з усіма, хто хоче завершення цієї війни.
Переговори в Стамбулі щойно завершились, і я чекаю повного звіту від міністра Умєрова. Через турецьку сторону відбувся обмін документами, і ми готуємо новий раунд звільнення військовополонених.
По-третє, майбутній саміт НАТО може посилити безпеку Європи або, якщо буде надіслано неправильний сигнал, лише підбадьорити Путіна.
Ключ до тривалого миру очевидний – агресор не має отримати жодної винагороди за війну. Путін не повинен отримати нічого, що могло б виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна окупається.
Геополітичні здобутки для Росії так само важливі, як гроші чи території. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто може вступити в НАТО, де може бути інфраструктура НАТО, а де ні, це лише розпалить апетит Росії до війни. Наша спільна мета протилежна: повністю покласти край російській жазі до агресії.
Україна виконує свою частину роботи. Я вдячний усім партнерам, які виконують свою. І ми маємо діяти як єдина євроатлантична спільнота. Червневий саміт НАТО – це правильне місце і правильний час, щоб надіслати чіткий сигнал: Росія не отримає нічого від цієї війни. Потрібні сильні рішення. Рішення для Європи, а не для Путіна. Ми всі маємо працювати разом, щоб це справді відбулося. І це можливо.
Дякую всім, хто допомагає нам. Щиро дякую!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!