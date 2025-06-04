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Для "синьо-жовтих" це був стартовий поєдинок на турнірі.

Сьогодні, 4 червня, збірна України успішно стартувала у груповому етапі Socca EuroCup-2025.

Першим суперником "синьо-жовтих" була Італія, яку українці розгромили із рахунком 6:1.

Авторами голів у складі збірної України стали Антон Росс, Максим Нечай, Віталій Кузьмак, Тимофій Буханевич, Олександр Здебський та Євген Мельничук. В італійців єдиний м'яч забив Алессіо Колосімо.

Свій наступний матч Україна проведе завтра, 5 червня, а суперником буде Сербія. Останнім суперником у групі буде Польща, матч із якою пройде 6 червня.

Що таке Сокка? Це різновид мініфутболу, в якому команди грають складами 6 на 6.