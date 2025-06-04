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Фабріціо Романо оприлюднив фото спеціальної нашивки.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує запровадити спеціальний шеврон для клубу, який стане переможцем Клубного чемпіонату світу-2025. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, переможець турніру отримає право носити унікальний знак на формі впродовж чотирьох років — до наступного розіграшу турніру. Це нововведення має підкреслити статус команди як найкращої у світовому клубному футболі.

Офіційного підтвердження від ФІФА наразі немає, але зображення шеврону вже з'явилося у відкритому доступі. Очікується, що деталі будуть оголошені ближче до старту Клубного чемпіонату світу 2025 року, який пройде в США з 15 червня до 13 липня.