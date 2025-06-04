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Клуб із Глазго очолить колишній керманич Саутгемптона.

Колишній головний тренер Саутгемптона Расселл Мартін підписав контракт із Рейнджерс, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що договір про співпрацю з 39-річним шотландцем буде розраховано до кінця червня 2028-го. У грудні 2024 року спеціаліста звільнили з Саутгемптона після 73-х матчів у всіх турнірах.

Раніше Мартін також очолював Свонсі Сіті й МК Донс. За даними ЗМІ, він міг стати наступником Руда ван Ністелроя в Лестер Сіті, але вирішив повернутися до клубу з Глазго.

На правах оренди з Норвіч Сіті колишній центральний захисник Расселл провів 17 матчів за Рейнджерс у сезоні-2017/18.

У лютому 2025 року клуб звільнив Філіппа Клемана, тимчасово призначивши Баррі Фергюсона. Представник шотландської Прем'єр-ліги в сезоні-2025/26 гратиме в Лізі чемпіонів (із другого з чотирьох кваліфікаційних раундів).

Нагадаємо, на роль головного тренера Рейнджерс також претендував Стівен Джеррард.