Інше

Легендарний англієць вирішив продовжити тренерську кар’єру на Близькому Сході — родина не хоче повертатися до Шотландії.

Колишній наставник Рейнджерс Стівен Джеррард не має наміру повертатися до шотландського гранда, попри чутки про можливе призначення.

Як повідомляють джерела, ключову роль у цьому рішенні зіграла родина Джеррарда, яка не бажає повертатися до життя у Шотландії та комфортно почувається на Близькому Сході.

Раніше в ЗМІ активно циркулювала інформація, що Джеррард входить до шорт-листа кандидатів на посаду головного тренера Рейнджерс. Його попередній період у клубі (2018–2021) запам’ятався вболівальникам виграним чемпіонством і припиненням гегемонії Селтіка.

Після відходу з Рейнджерс 44-річний англієць тренував Астон Віллу та Аль-Іттіфак. З початку року не очолює жодну команду.