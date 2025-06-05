Завершилася 1197 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Трамп провів телефонну розмову з путіним. Той пообіцяв відповісти на операцію «Павутина». 

«Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми», — каже Трамп.

🔸 росіяни завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Є поранені.

🔸 7 та 8 червня має відбутися обмін військовополоненими між Україною та росією. рф готова повернути 500 бійців — заявив Зеленський.

🔸 Прокремлівського блогера Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років ув'язнення за держзраду.

🔸 путін відкинув перемовини на найвищому рівні, порівнявши українську владу з терористами.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, але отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового. Українські захисники відбили дві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають три боєзіткнення.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 126 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, дев’ять БпЛА, 11 мотоциклів, антену РЕБ, антену БпЛА та три укриття особового складу; пошкоджено автомобіль та п’ять артилерійських систем противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль. Дві атаки тривають досі.

На Курському напрямку українські захисники відбили 28 ворожих атак; три бойові зіткнення тривають до цього часу. Також противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 20 керованих бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Цього дня варто відзначити воїнів 27-ї бригади Національної гвардії України, які стійко стримують противника, завдаючи йому значних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Довгий був день сьогодні. Почав із розмови з Президентом Фінляндії – ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою та наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний Президенту Стуббу за підтримку. 

Говорив сьогодні я із канцлером Німеччини Мерцом. Ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч у Туреччині. Усім нам у Європі потрібне завершення цієї війни та справді надійний мир. Це дуже важливо.

Сьогодні ж відбулося засідання «Рамштайну», і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. Росія повинна реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Також – стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, – розуміння післявоєнних основ для розвитку України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!