Швейцарець хоче у відпустку.
Manuel Akanji, getty images
06 червня 2025, 21:23
Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі висловився про майбутній Клубний чемпіонат світу. Його слова наводить Mirror.
"Я вже давно є затятим критиком цього турніру. Ми, гравці, хотіли б мати відпустку, час, щоб наші тіла відпочили. Мої партнери по команді теж не в захваті від цього турніру. Але зараз він у нас перед очима, і ми нічого не можемо вдіяти.
Оскільки ми візьмемо участь, то, звісно, хочемо виграти. Але якщо ми вийдемо у фінал, то часу на відновлення перед новим сезоном у нас стане ще менше", — заявив Аканджі.
Цього сезону Мануель Аканджі відіграв за Ман Сіті 37 матчів та віддав одну результативну передачу.
Клубний чемпіонат світу пройде в США з 15 червня по 13 липня.