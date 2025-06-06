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Швейцарець хоче у відпустку.

Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі висловився про майбутній Клубний чемпіонат світу. Його слова наводить Mirror.

"Я вже давно є затятим критиком цього турніру. Ми, гравці, хотіли б мати відпустку, час, щоб наші тіла відпочили. Мої партнери по команді теж не в захваті від цього турніру. Але зараз він у нас перед очима, і ми нічого не можемо вдіяти.

Оскільки ми візьмемо участь, то, звісно, хочемо виграти. Але якщо ми вийдемо у фінал, то часу на відновлення перед новим сезоном у нас стане ще менше", — заявив Аканджі.

Цього сезону Мануель Аканджі відіграв за Ман Сіті 37 матчів та віддав одну результативну передачу.

Клубний чемпіонат світу пройде в США з 15 червня по 13 липня.