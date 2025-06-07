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Але гравець не квапиться з рішенням про відхід із Барселони.

Данський центральний захисник Андреас Крістенсен у цьому сезоні був постійним відвідувачем лазарету каталонської Барселони, отримавши рецидив травми ахіллового сухожилля, після відновлення від якого прогнозовано зазнавши проблем із м’язами.

Це в підсумку виключило футболіста із заявки на більшу частину матчів команди, і зрештою 29-річний виконавець відіграв 259 хвилин за шість зустрічей.

Не надто багато, як для гравця, який має рік до завершення дії чинного контракту, а клуб дуже обережно ставить до можливості продовжити взаємини.

Крістенсен може залишити Барселону вже цього літа, але сам не надто прагне цього, віддаючи перевагу боротьбі за місце в стартовому складі навіть у потенційно останньому сезоні в клубі.

Тим часом зацікавленість на ринку щодо нього присутня — аравійський Ан-Наср готовий заохотити "блаугранас" до продажу та почав збирати інформацію щодо футболіста.