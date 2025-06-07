Давіде продовжить працювати під керівництвом Карло.
Карло та Давіде Анчелотті, getty images
07 червня 2025, 15:19
Італійський фахівець Давіде Анчелотті увійшов до тренерського штабу батька Карло Анчелотті у збірній Бразилії. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 35-річний італієць вже підписав контракт з бразильською конфедерацією футболу.
Зазначимо, що Давіде Анчелотті з 2016 року незмінно працює разом із батьком. Він був його помічником в Баварії, Наполі, Евертоні та мадридському Реалі.
Раніше повідомлялося, що ФІФА розпочала розслідування контракту Анчелотті зі збірною Бразилії.