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Федерації не подобається роль агента під час переходу бразильця.

Міжнародна футбольна федерація ФІФА розпочала розслідування через контракт Карло Анчелотті зі збірною Бразилії. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, ФІФА вже повідомила Бразильську конфедерацію футболу про необхідність розслідування можливого порушення правил діяльності футбольних агентів за наймом італійського фахівця.

Зазначається, що причиною розслідування стала комісія у розмірі 1,2 млн євро на адресу бізнесмена Дієго Фернандеса.

"Схоже, що Дієго Фернандес, який нині не має індивідуальної ліцензії, надавав послуги футбольного агента CBF і тренеру Карло Анчелотті при його переході з мадридського Реалу до збірної Бразилії", — йдеться у листі ФІФА.

ФІФА попросила CBF дати деякі роз'яснення щодо цієї справи:

- короткий виклад позиції щодо згаданого питання, зокрема щодо ролі Фернандеса у підписанні контракту;

- будь-яка комунікація щодо контракту, особливо щодо Фернандеса;

- копія будь-яких платежів, здійснених CBF у зв'язку з підписом;

- будь-яка угода, укладена між CBF та Фернандесом.

Сам Фернандес вже опублікував заяву, в якій повідомив, що виступав у якості консультанта, і заявив, що добиватиметься реєстрації у ФІФА, щоб отримати справедливу плату за посередництво.

У той же час CBF виступила із власною заявою: "Бразильська конфедерація футболу повідомляє, що умови, пов'язані з переговорами щодо найму Карло Анчелотті та його тренерського штабу, містять положення про конфіденційність і були розроблені попереднім керівництвом організації. Поточна адміністрація проводить внутрішню перевірку ситуації".

Свої найближчі матчі Бразилія проведе у відборі ЧС-2026 проти Еквадору та Парагвая. Матчі відбудуться 6 та 11 червня.