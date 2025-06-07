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Зірковий португалець підтвердив, що попри пропозиції, схиляється до відмови від участі у турнірі

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду заявив, що, швидше за все, не візьме участі у Клубному чемпіонаті світу 2025 року. Про це він розповів у коментарі журналісту Фабріціо Романо.

"Майже вирішено, що я не візьму участі у Клубному чемпіонаті світу, попри те, що отримав багато запрошень і пропозицій.

Були переговори, контакти… але потрібно думати про короткострокову, середньострокову і довгострокову перспективу" — цитує слова Роналду журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу у новому форматі заплановано на червень-липень 2025 року у США, де візьмуть участь 32 клуби з усього світу.