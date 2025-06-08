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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 червня 2025 року.

Завершилася 1200 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Українські військові вдарили по російському локомотиву з колоною техніки. Ворог втратив 13 танків та 103 одиниці техніки.

🔸 росіяни двічі за добу атакували Харків. Під час першого обстрілу за півтори години пролунали щонайменше 40 вибухів. Ігор Терехов назвав це «найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни». Внаслідок двох ударів у місті загинули щонайменше 4 людини, а понад 60 — отримали поранення.

🔸 Сили оборони збили російський Су-35 росіян на Курському напрямку та опублікували кадри літака, що палає у полі.

🔸 Французькі компанії виготовлятимуть дрони в Україні, а Київ ділитиметься своїм досвідом — повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

🔸 Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на даний момент» не підтримує вступ України до ЄС. Водночас він погодився, що Варшава має підтримувати Київ «зі стратегічної та геополітичної точки зору».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Харківському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по місту Харків.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в районі Степової Новоселівки, успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. До цього часу точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сталося десять бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Дотепер триває одна ворожа атака.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили 10 атак військ агресора поблизу Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки, ще один бій досі триває.

На Покровському напрямку загарбники 55 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони відбили 51 атаку, ще чотири бойових зіткнення тривають.

Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 317 окупантів, з них 179 — безповоротно. Знищено танк, дві бойові броньовані машини, 11 автомобілів, 37 мотоциклів, 21 БпЛА, супутниковий термінал та генератор; окрім цього, пошкоджено п’ять автомобілів та три артилерійські системи окупанта.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких п’ять тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.

На Курському напрямку українські воїни відбили 28 атак, одне бойове зіткнення ще триває.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер – авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким.

І хто б там що не казав, це російські удари не «у відповідь», а на знищення. Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне.

За більш ніж 11 років війни Росії проти України принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті. Маємо цьому й надалі протидіяти. Я дякую всім у світі, хто допомагає. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну, ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!