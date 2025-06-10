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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 червня 2025 року.

Завершилася 1202 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Між Україною та росією відбувся перший етап нового великого обміну військовополоненими, який триватиме кілька днів. Обмінялись наймолодшими полоненими.



🔸 рф досі не відповіла на пропозиції, які українська делегація передала їй у Стамбулі — заявив Андрій Сибіга. За його словами, москва «блокує мирний процес»

🔸 Українські дрони уразили російське підприємство в Чувашії, де виготовляли антени для безпілотників типу Shahed. Воно призупинило виробництво. Крім того, українські військові вдарили по літаках рф на аеродромі "Саваслейка". Попередньо, вдалося уразити два борти — імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

🔸 16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, заявив, що зробив це через побутові сварки. Правоохоронці йому не вірять та хочуть провести додаткове розслідування

🔸 ГУР оприлюднило дані про новий російський дрон V2U. Особливістю безпілотника є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою ШІ

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (16:00)



Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Загалом, від початку доби вже зафіксовано 88 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Велика Писарівка, Чуйківка, Покровка, Мар’їне, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Малушине, Бобилівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Липового та в напрямку Ольгівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Курдюмівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував у районах Диліївки, Яблунівки та Торецька, два бої точаться дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Зелений Кут, Андріївка та в напрямку Муравки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка та Запоріжжя. Одне боєзіткнення продовжується до цього часу. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку з початку доби відбито одне боєзіткнення з противником поблизу населеного пункту Малинівка, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворог завдав авіаударів по Новоандріївці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби просунутися вперед. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Курському напрямку українські оборонці відбили 10 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 121 артилерійський обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.