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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 червня 2025 року.

Завершилася 1203 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 росіяни у ніч проти 10 червня запустили по Україні 315 дронів, а також балістичні й крилаті ракети. Сили ППО знешкодили більшість російських повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ

🔸 росія допомагає Північній Кореї організувати в себе виробництво «шахедів» — Буданов

🔸 Україна та росія продовжили обмін полоненими. Додому повернули ще одну групу українських військових — важкопоранених і хворих

🔸 Ізраїль спростував заяву власного посла: Ми не передавали Україні Patriot

🔸 Урсула фон дер Ляєн заявила, що 18 пакет санкцій ЄС проти росії буде націлений на енергетичний та банківський сектори рф

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 167 бойових зіткнень. Противник завдав 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 92 КАБ, здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районах Вовчанська та Дворічної.

Противник здійснив десять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай. Триває бій.

На Лиманському напрямку російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили десять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши дев’ять штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. Тривають п’ять боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 138 та поранили 107 окупантів, знищили два танки, бойову броньовану машину, шість автомобілів, мотоцикл, міномет, чотири БпЛА, засіб РЕБ та антену управління БпЛА; також пошкодили автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще дві атаки противника тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив п’ять атак в районі Степового та в бік Новоданилівки і Новоандріївки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони відбивали 21 ворожу атаку, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні відзначаємо воїнів 32-ї окремої артилерійської бригади та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які стійко стримують противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО "Дорогі українці, українки! Сьогодні ще один день обмінів. Повернули хлопців із пораненнями, серед них – і дуже важкі. Це воїни з різних складових Сил оборони. Усі вони потребують серйозної медичної допомоги. Обов’язково всю підтримку надамо. Розраховуємо на продовження обмінів, і щодо цього будуть окремі повідомлення обовʼязково. Завдання – знайти всіх наших у російському полоні й усіх звільнити. Дякую кожному, хто нам допомагає. Також хочу подякувати всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику – усім, хто поширює інформацію про російські удари по наших містах, по наших селах. Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію, і це очевидно, що є ескалація. росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах. Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі – нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові – усім. Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати. Кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. І особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, зокрема на силу дипломатії через санкції. Сьогодні були доповіді військових, окремо говорили з міністром оборони Умєровим. Про нашу протидію дронам, про захист від ракет – про наше зміцнення ППО. росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї – балістику. Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених «шахедів» та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо. І ще одне. Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки у різних регіонах України. В Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії – десятиліття історії. У столиці була пошкоджена навіть Софія Київська – через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто справді знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для росії. Біснуваті з «шахедами» та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування, більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу росії до миру. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!"

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!