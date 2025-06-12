Завершилася 1204 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців. Серед повернених є полеглі з Курської, ⁠Харківської, ⁠Луганської, ⁠Донецької, ⁠Запорізької та ⁠Херсонської областей.

🔸 У ніч проти 11 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Внаслідок атаки загинули 4 людей, ще понад 60 — зазнали поранень.

🔸 Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів у рф. Зокрема, по Тамбовському пороховому заводу.

🔸 Сербія готова відбудувати одне-два українських міста або регіони, аби показати свою підтримку — заявив президент країни Александар Вучич під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа".

🔸 Суд заочно виніс вирок колаборанту Валентину Рибіну, який входить до керівного складу окупаційної "адміністрації" на лівобережжі Херсонщини. До цього він як адвокат працював, зокрема, з Віктором Медведчуком та Анатолієм Шарієм.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував 2 ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Противник здійснив 11 атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 20 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши 16 штурмів, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 58 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки. Тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 та поранили 135 окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, 21 мотоцикл, 10 БпЛА, п’ять окопних РЕБ, антену РЕБ, дві антени зв’язку, антену управління БпЛА та старлінк; також пошкодили 11 мотоциклів, чотири гармати та дві антени зв’язку загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 31 разі намагався прорватися поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще одна атака противника триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив атаку у напрямку Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів марну атаку на позиції наших захисників.

На Курському напрямку українські захисники відбили 21 ворожу атаку, ще чотири боєзіткнення тривають; Також противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 22 КАБ, здійснив 230 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні відзначаємо воїнів 106-ї окремої бригади територіальної оборони, 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 34-тої окремої бригади берегової оборони які стійко стримують противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вдячний усім лідерам і партнерам, які зібралися в Одесі на четвертий саміт Україна – Південно-Східна Європа.

Ваша присутність стала чітким і спільним сигналом проти спроб Росії дестабілізувати наш регіон і послабити суверенітет у Європі.

Такий формат співпраці важливий. Маємо розвивати його й надалі. Попереду ще більше підтримки. Дякуємо, що допомагаєте захищати життя та спільні для всіх нас цінності.

Під час саміту я наголосив, що Москва розглядає Україну не як країну, а як джерело ресурсів і військову базу для своїх наступних вторгнень. Усі ми в регіоні маємо справу з одним і тим самим джерелом руйнування".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!