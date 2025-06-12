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Наближається КЧС.

Стала відома остаточна заявка Інтер Маямі на Клубний чемпіонат світу, який пройде з 14 червня по 13 липня 2025 року на теренах США.

Головний тренер команди Хав'єр Маскерано загалом обрав 29 футболістів для участі в турнірі.

Воротарі: Дрейк Келлендер, Рокко Ріос, Оскар Устарі, Вільям Ярбро;

Захисники: Жорді Альба, Ноа Аллен, Томас Авілес, Ісраель Боутрайт, Максиміліано Фалькон, Іен Фрей, Гонсало Лухан, Тайлер Голл, Ектор Мартінес, Раян Сейлор, Марсело Вейгандт;

Півзахисники: Яннік Брайт, Серджі Бускетс, Бенха Кремаскі, Сантьяго Моралес, Федеріко Редондо, Бальтасар Родрігес, Давид Руїс, Теласко Сеговія;

Нападники: Лео Афонсо, Тадео Альєнде, Ліонель Мессі, Аллен Обандо, Фафа Піко, Луїс Суарес.

Перший матч на КЧС Інтер Маямі проведе проти Аль-Ахлі 15-го червня, о 03:00 за київським часом.