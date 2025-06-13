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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 червня 2025 року.

Завершилася 1205 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна та росія провели новий обмін військовополоненими. Додому повернули нову групу важкопоранених і важкохворих українських захисників.

🔸 Помер військовий Дмитро Шаповалов, якого повернули з російського полону два роки тому. Тоді в Координаційному штабі оприлюднили відео, де звільнений захисник розповідав, що рік у полоні мріяв про яблуко.

🔸 Бійці з підрозділу активних дій ГУР МО Kraken доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта — 47-річного Сергія Машаненкова.

🔸 В авіатрощі в Індії вижила лише одна людина. За даними Air India, на борту літака були 242 пасажири та члени екіпажу.

🔸 За травень в Україні через повномасштабну російську агресію загинули 183 цивільні жителі. Щонайменше 836 людей зазнали поранень.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Харківському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку агресор атакував у напрямках Піщаного та Новоплатонівки — українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Шість боєзіткнень не вщухають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших захисників у напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили п’ять атак загарбників, одна триває до цього часу.

Двадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку — поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 169 окупантів, з них 107 — безповоротно. Українські воїни знищили одну радіолокаційну станцію, вісім безпілотних літальних апаратів, п’ять автомобілів, чотири мотоцикли, термінал супутникового зв’язку, а також три гармати та міномет противника.

На Новопавлівському напрямку ворог двадцять вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар. Наразі тривають сім боєзіткнень. Авіаударів зазнали Приютне, Новопіль та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка, крім того, завдав авіаційних ударів по районах Новозлатополя, Гуляйполя, Приморського, Білогір’я та Чумацького.

На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. Українські підрозділи відбили всі атаки. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Верхня Криниця та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав. Водночас противник завдав авіаудару по Львовому.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 22 атаки противника, три з яких тривають дотепер. Також ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні продовжили повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились у Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісти. Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших.

Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні.

Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!