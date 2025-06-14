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Пропонуємо вашій увазі анонс групи B Клубного чемпіонату світу.

Чинний переможець Ліги чемпіонів, володар трофея Кубка Лібертадорес, переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ 2022 та Атлетіко — квартет В не дарма називають групою смерті Клубного чемпіонату світу.

Чи встиг Парі Сен-Жермен відійти від переможного похмілля? Чи спроможний Атлетіко стати темною конячкою турніру? Чи готовий Ботафогу нести велич Південної Америки? Та хто взагалі такий цей Сіетл Саундерс? Football.ua представляє команди групи В та розповідає, що очікувати від матчів.

Парі Сен-Жермен

Вартість складу: €1.06 млрд

Тренер: Луїс Енріке

Головна зірка: Усман Дембеле

Нещодавно Парі Сен-Жермен вперше у своїй історії привіз кубок Ліги чемпіонів в Париж, а тепер сподівається завоювати звання кращої команди світу. Підопічні Луїса Енріке мають всі шанси досягти успіху й вважаються одним з фаворитів турніру, але варто враховувати, що лідери французького гранда потребують відпочинку. До того ж в такому квартеті виставити другий склад не вийде — це може дорого коштувати. Луїсу Енріке треба буде вдало застосовувати ротацію, щоб гравці залишались свіжими та уникали травм.

Ще один важливий момент — вдалий виступ на Клубному чемпіонаті світу встелить Усману Дембеле червону доріжку до Золотого м'яча. Француз залишається фаворитом, не дивлячись на провал у фінальній частині Ліги націй, але ще один яскравий перформанс усуне всі питання. Водночас Дезіре Дуе прогресує з кожним матчем та хоче стати новим героєм Парижу. І ось його шанс.

Атлетіко

Вартість складу: €508.5 млн

Тренер: Дієго Сімеоне

Головна зірка: Хуліан Альварес

Атлетіко провів невдалий сезон, але не втратив голод до перемог. Команда Дієго Сімеоне не вражала стабільністю наприкінці сезону Ла Ліги, через що посіла лише третє місце. В Кубку Короля мадридці вибули на стадії півфіналу, а в Лізі чемпіонів все завершилось в 1/8 через поразку Реалу. Втім, "матрацники" здатні здивувати.

Атлетіко проводив останні матчі сезону без суттєвої турнірної мотивації й міг планово готуватись до Клубного чемпіонату світу. Прагматичний стиль гри Дієго Сімеоне (хоч він вже не такий прагматичний як раніше) ідеально підійде до літнього турніру, в якому не всі команди будуть в найкращій формі й багато що вирішить мотивація та вміння вигравати силову боротьбу. До того ж Атлетіко менш як рік тому перемагав Парі Сен-Жермен, коли команда Енріке ще не віднайшла свою магію.

Ботафогу

Вартість складу: €163.2 млн

Тренер: Ренато Пайва

Головна зірка: Ігор Жезус

Ботафогу забезпечив собі місце на турнірі, вигравши Копа Лібертадорес минулого року, але після цього склад команди значно послабився. Найкращий бомбардир Жуніор Сантос перейшов у Атлетіко Мінейро, каптіан Че Че (так-так, той самий) пішов після завершення контракту. Також команда втратила ексгравця МЮ Рафаеля да Сілву, гравця збірної Аргентини Тіаго Альмаду й Луїза Енріке, який відправився на болота.

Втім, фанати можуть радіти, хоча б тому, що Ігор Жезус та Жаїр Кунья ще в складі. Бразильці спробують зачепитись за другу сходинку, але це буде дуже важко. Серед здобутків Ботафого 17 чемпіонств за 100 років та найбільший внесок в успіхи збірної Бразилії на фінальних турнірах ЧС — 47 гравців. Однак, на жаль, у клуба критично мало ресурсів, щоб сьогодні підтвердити свій статус на міжнародній арені.

Сіетл Саундерс

Вартість складу: €163.2 млн

Тренер: Брайан Шмецер

Головна зірка: Алберт Руснак

Сіетл Саундерс — один із найстабільніших і найвпізнаваніших клубів МЛС. Під керівництвом досвідченого Браяна Шмецера, який очолює команду з 2016 року, Сіетл здобув два титули Кубка МЛС та ставав кращою командою регулярного чемпіонату, а також виграв чотири Кубки США. Команда відрізняється злагодженою грою, фізичною стійкістю і потужною середньою лінією з п’яти гравців: опорники Крістіан Рольдан і Обед Варґас відповідають за баланс, Альберт Руснак — справжній диригент атак, а на флангах гостроту створюють Педро де ла Вега і Хесус Феррейра.

Сіетл буде мати значну домашню підтримку — на Лумен-Філд продані всі квитки. Тож, хоча шанси пробитися в плей-оф невеликі, команда розраховує на "фактор домашнього поля" і свій бойовий дух.

На кого слід звернути увагу

Тут цілком міг би бути Обед Варґас (Сіетл) або Жаїр Кунья (Ботафогу), але все набагато простіше. Наш вибір - Сенні Маюлу. Цей хлопчина отримав ігровий час від Луїса Енріке в другій половині сезону й навіть забив у фіналі Ліги чемпіонів після виходу на заміну. Фабіан Руїс, Жоау Невеш та Вітінья провели виснажливий сезон, відігравши по 3500+ хвилин. Тож Сенні Маюлу точно отримає ігрову практику й можливість довести, що готовий стати важливою бойовою одиницею парижан.

Розклад матчів



Неділя, 15 червня

22:00 ПСЖ – Атлетіко Мадрид

Понеділок, 16 червня

05:00 Ботафогу – Сіетл Саундерс

Четвер, 19 червня

01:00 Сіетл Саундерс – Атлетіко Мадрид

04:00 ПСЖ – Ботафогу

Понеділок, 23 червня

22:00 Сіетл Саундерс – ПСЖ

22:00 Атлетіко Мадрид – Ботафогу

Наш прогноз

Від цього квартету ми не очікуємо несподіванок — Парі Сен-Жермен та Атлетіко вийдуть в плей-оф. Є передчуття, що мадридці навіть спроможні випередити чинного переможця Ліги чемпіонів в боротьбі за перше місце. На наш погляд, третім буде Ботафогу, а Сіетл фінішує останнім.