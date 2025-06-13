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Француз гратиме на КЧС.

Нападник Лос-Анджелесу Олів'є Жиру висловився перед стартом своєї команди на Клубному чемпіонаті світу. Цитує французького ветерана RMC Sport.

"Це чудова нагода для Сіетла, Маямі та Лос-Анджелеса продемонструвати якість ліги та те, що футбол став важливішим за останні 10-15 років. Справи йдуть у правильному напрямку, тому цікаво подивитися, де ми перебуваємо порівняно з іншими.

Найкращі європейські команди можуть бути трохи втомленими після свого довгого сезону. Ми повинні залишатися позитивними, думати про темп, який ми можемо задати та інтенсивність. Деякі клуби вже зіграли 60, 70 матчів. Це хороше випробування для команд МЛС, можливість показати Європі, з чого ми зроблені", — сказав Жиру.

Лос-Анджелес гратиме у групі D Клубного чемпіонату світу разом з англійським Челсі, бразильським Фламенгу та туніським Есперансом.