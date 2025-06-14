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Від завтра стартує оновлений КЧС.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився перед стартом Клубного чемпіонату світу з футболу. Його слова наводить USA Today.

"Для вболівальників у США і в усьому світі клубний чемпіонат світу стане унікальною можливістю побачити деякі з найвидатніших клубів і гравців світу, легенд, яких ми знаємо.

Це також чудова можливість розвивати футбол у Північній Америці, особливо в поєднанні з чемпіонатом світу-2026, який стане найбільшим та найінклюзивнішим в історії, з 48 командами в трьох країнах і 16 містах. Це буде схоже на 104 Супербоули всього за місяць.

Соккеру — чи, можливо, я маю сказати футболу — все ще чогось бракує, щоб досягти тієї популярності, якою він користується в решті світу.

Два наступних літа можуть стати саме тим необхідним, щоб зробити футбол видом спорту номер один у США та Канаді", — сказав Інфантіно.

Клубний чемпіонат світу стартує в ніч з 14-го на 15-е червня, матчем між Аль-Ахлі та Інтер Маямі. Початок зустрічі о 03:00 за київським часом.