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Не надто яскравий початок турніру.

Уночі за європейським часом у Маямі на стадіоні Hard Rock Stadium відбувся стартовий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — єгипетський Аль-Ахлі зіграв проти американського Інтер Маямі.

Не надто успішний перший тайм у виконанні одних із фактичних господарів турніру ледь не призвів до негативного результату, однак свій найкращий момент для взяття воріт — пенальті перед самою перервою, лідер атаки Аль-Ахлі Трезеге реалізувати не зміг.

У другій ж половині зустрічі цікавішим у атаці вже був Інтер Маямі, завдяки чому значно переважив суперників за кількістю моментів, проте компанія Луїса Суареса, Ліонеля Мессі та Серхіо Бускетса голів так само не забезпечила.

Аль-Ахлі Каїр — Інтер Маямі 0:0

На 44 хвилині Трезеге (Аль-Ахлі Каїр) не реалізував пенальті (воротар).

Аль-Ахлі Каїр: Еш-Шенаві — Хані, Ель-Ханафі, Дарі, Кока — Фатхі, Бен Ромдан (Аш-Шахат, 65), Аттія — Ашур (Зізо, 14), Трезеге (Мохамед, 65) — абу Алі (Афша, 79)

Інтер Маямі: Устарі — Фрей, Авілес (Вейгандт, 46), Фалькон, Аллен — Бускетс, Редондо — Альєнде (Піко, 81), Мессі, Сеговія Перес (Кремаскі, 72) — Суарес.

Попередження: Фахім — Авілес, Соларі, Бускетс, Суарес