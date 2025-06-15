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Баварія з хет-триком Мусіали та двозначним рахунком познущалась з Окленд Сіті

Зустрілись команди з різних футбольних планет.

Баварія — Окленд Сіті, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Баварія — Окленд Сіті 10:0

Голи: Коман, 6, 22, Бої, 18, Олісе, 20, 45+3, Мюллер, 45, 89, Мусіала, 68, 73 (пен.), 84



Баварія: Ноєр — Бої, Та, Станіши (Азну, 82), Геррейру (Упамекано, 61) — Кімміх, Павлович — Олісе (Карл, 46), Мюллер, Коман (Гнабрі, 46) — Кейн (Мусіала, 61).



Окленд Сіті: Трейсі — Мураті, Мітчелл, Боксалл, Лобо (Лагос, 66) — Ілич, ден Геєр (Роджерс, 82), Жарріга (Джоу, 66) — Ю (де Вріс, 71), Беван, Мейнікум (Кілколлі, 71).