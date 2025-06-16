Інше

ПСЖ не залишив шансів Атлетіко

Новоспечені володарі трофею Ліги чемпіонів відчули на повну присмак розгромних перемог.

ПСЖ — Атлетіко, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



ПСЖ — Атлетіко 4:0

Голи: Руїс, 19, Вітінья, 45+2, Маюлю, 87, Кан Ін, 90+7 (пен.)



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 80) — Руїс (Лі Кан Ін, 72), Вітінья, Невеш — Кварацхелія (Заїр-Емері, 72), Рамуш (Маюлю, 65), Дуе (Мбає, 80).



Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан (Мандава, 62) — Сімеоне (Корреа, 62), Де Пауль (Галлагер, 62), Барріос (Серлот, 70), Ліно (Коке, 46) — Грізманн, Альварес.



Попередження: Ленгле, Ле Норман, Сімеоне, Коке, Корреа, Мандава — Руїс, Маркіньйос



На 78-й хвилині був вилучений Клеман Ленгле (Атлетіко) (друге попередження).