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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Іст-Резерфорді на стадіоні Мідоулендс Стедіум відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — бразильський Палмейрас зіграв проти португальського Порту.

Це був уже другий випадок із чотирьох стартових поєдинків на турнірі, коли глядачі так і не побачили забитих м’ячів. Причому "дракони" за якістю створених гольових моментів у загалом рівній грі суттєво поступались "найбільш зеленим".

Палмейрас — Порту 0:0

Палмейрас: Вевертон — Джай, Гомес, Муріло — Андерсон (Паулінью, 65), Ріос (Евангеліста, 87), Морено, Пікерес — Естевао (Аллан, 65), Маурісіу (Вейга, 65) — Роке (Лопес, 77).

Порту: Рамуш — Фернандеш, Педру, Маркано — Маріу (Н. Перес, 77), Варела (Т. Перес, 82), Вейга (Пепе, 67), Моура — Вієйра (Франко, 82), Мора (Еуштакіу, 77) — Омородіон.

Попередження: Андерсон, Гомес, Феррейра — Фернандеш, Перес.

У другому нічному матчі в рамках групи B бразильський Ботафогу та американський Сіетл Саудерс таки потішили глядачів голами.

"Чорно-білі" переважали в атаці в першому таймі й закрили його з двома м’ячами переваги та не допустили навіть одного удару в площину власних воріт.

Однак після перерви Ботафогу віддав контроль над грою суперникам, і ті зрештою один гол відіграли та претендували на більше. Але бодай нічиєї Сіетл у домашній грі на Lumen Field не здобув.

Ботафогу — Сіетл Саундерс 2:1

Голи: Жаїр, 28, Жезус, 44 — К. Ролдан, 75

Ботафогу: Віктор — Вітінью, Жаїр, Барбоса, Алекс Теллес (Куїбано, 69) — Грегоре, Фрейтас (Даніло, 85), Артур — Жезус (Родрігес, 85), Кінтеро (Кабрал, 69), Мастріані (Корреа, 46).

Сіетл Саундерс: Фрай — А. Ролдан, Кім (Бейкер-Вайтінг, 46), Реген, Нуху (Белл, 46) — К. Ролдан, Варгас — Феррейра (де ла Вега, 71), Руснак, Кент (Ротрок, 71) — Мусовські (Де Росаріо, 84).

Попередження: Барбоса, Корреа — Нуху, Реген.