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Ан-Наср тим часом не проти продати гравця.

Іспанський центральний захисник Емерік Лапорт літку 2023 року відправився на заробітки до Саудівської Аравії в якості трансферу з англійського Манчестер Сіті до Ан-Насра за 27,5 млн євро.

Незважаючи на те, що на Близькому Сході 31-річний виконавець є ключовим для свого клубу, він усе ще розглядає варіанти з поновленням виступів у Європі.

Лапорт поставив клуб перед фактом того, що не квапитиметься із продовженням контракту, термін дії якого наразі спливає в 2026 році, і розглядатиме всі наявні пропозиції.

Утім, у досвідченого футболіста є власні вимоги до переходу — це зарплатня в 8-10 млн євро та місце в стартовому складі.

Наразі таке готовий запропонувати лише турецький Бешикташ, який уже контактував із представниками Емеріка.

За сезон у Лапорта 30 матчів та п’ять голів.