Ан-Наср тим часом не проти продати гравця.
Емерік Лапорт, Getty Images
16 червня 2025, 10:10
Іспанський центральний захисник Емерік Лапорт літку 2023 року відправився на заробітки до Саудівської Аравії в якості трансферу з англійського Манчестер Сіті до Ан-Насра за 27,5 млн євро.
Незважаючи на те, що на Близькому Сході 31-річний виконавець є ключовим для свого клубу, він усе ще розглядає варіанти з поновленням виступів у Європі.
Лапорт поставив клуб перед фактом того, що не квапитиметься із продовженням контракту, термін дії якого наразі спливає в 2026 році, і розглядатиме всі наявні пропозиції.
Утім, у досвідченого футболіста є власні вимоги до переходу — це зарплатня в 8-10 млн євро та місце в стартовому складі.
Наразі таке готовий запропонувати лише турецький Бешикташ, який уже контактував із представниками Емеріка.
За сезон у Лапорта 30 матчів та п’ять голів.