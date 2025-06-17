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Пропонуємо вашій увазі анонс групи E Клубного чемпіонату світу.

Фіналіст Ліги чемпіонів, одна з найкращих команд Південної Америки, мексиканський мажор та працьовиті японці — в групі Е буде цікаво. Розповідаємо про те, чого очікувати від учасників.

Інтер

Після нищівної поразки у фіналі Ліги чемпіонів Інтер спробує трохи реабілітуватись та порадувати власних фанатів. Сімоне Індзагі покинув команду й тепер Крістіан Ківу спробує перебудувати "нерадзуррі". У італійського гранда доволі віковий склад й, напевно, ці гравці вже показали свій максимум. Інтеру важко буде розраховувати на перемогу в турнірі, тому краще ставитись до змагання? як ідеального майданчика, щоб Ківу міг зрозуміти спроможності команди.

У нового тренера команди невеликий досвід, але він точно швидко знайде спільну мову з лідерами. Цей Інтер має ресурси достатні, щоб вигравати Серію А. Навіть без підсилення. Втім, хто ж відмовиться від декількох якісних підписань. Але для цього потрібні гроші — й призові Клубного чемпіонату світу можуть дати Інтеру можливість підписати хоча б одного непоганого гравця.

Рівер Плейт

"Ель Мас Ґранде" приїздить на турнір з гучними трансферами та новою надією всього континенту. Рівер витратив понад 50 мільйонів євро на підсилення. Це нечувані суми для аргентинського футболу. Клуб повернув на батьківщину таких ветеранів, як Пеццелла, Дріуссі та Мартінес Куарта. В то й же час команду очолює легенда Марсело Гальярдо — найуспішніший тренер в історії клубу, який нещодавно повернувся з заробітків в Саудівській Аравії. У півзахисті – досвід і натхнення з Енцо Пересом та Мануелем Лансіні, в рамці – незмінний Франко Армані, а в атаці — 17-річний Франко Мастантуоно, який незабаром приєднається до Реалу.

Рівер Плейт — технічна й гнучка команда, яка має в ДНК схильність до комбінаційного футболу, але при цьому здатна підлаштовуватись під суперника. Аргентинці потрапили на КЧС не як чемпіони Копа Лібертадорес, а завдяки стабільним результатам у континентальних турнірах за останні чотири роки. У цій групі вони точно не зникнуть у тіні.

Монтеррей

Мексиканський гранд має серйозні амбіції, хоча й є андердогом групи. Монтеррей — п’ятиразовий чемпіон Мексики та володар п’яти трофеїв Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. У клубу зірковий склад з акцентом на гравців, які пограли на топрівні в Ла Лізі — від ветерана Серхіо Рамоса до майстра пасу Серхіо Каналеса.

Наприкінці травня команду очолив Домeнек Торрент — багаторічний помічник Хосепа Гвардіоли в Барселоні та Манчестер Сіті. Він намагається прищепити мексиканському клубу найкращі елементи тікі-таки, хоча часу на перебудову було обмаль. Зазвичай "раядос" грають за схемою 4-2-3-1 з акцентом на контроль м’яча. Чи зможе Монтеррей підкріпити статус одного з найзаможніших клубів Мексики високим рівнем гри на світовій арені?

Урава Ред Даймондс

Урава Ред Даймондс – один із найвідоміших клубів Японії та всієї Азії, триразовий переможець Ліги чемпіонів АФК. Команда з міста Сайтама має багатий досвід виступів на міжнародному рівні, і саме перемога в азійський ЛЧ 2022 року дозволила їй кваліфікуватися до оновленого Клубного чемпіонату світу.

Під керівництвом польського тренера Мацєя Скуржи Урава вибудувала гру на дисципліні, щільному захисті та грамотному переході в атаку. Цей стиль особливо ефективно проявився в міжнародних матчах, де японський клуб зумів нейтралізувати кілька атакувальних гігантів регіону.

В обороні команда покладається на стабільність і фізичну підготовку, а в атаці вирішальну роль відіграє бразилець Маттеус Савіо. Хоча Урава не входить до числа фаворитів групи, недооцінювати цей японський колектив точно не варто. Команда має досвід великих турнірів, зіграність і вміння працювати без м’яча — усе це може стати сюрпризом для опонентів.

На кого слід звернути увагу

Звичайно, слід стежити за Франко Мастантуоно. Він має не тільки неймовірний талант, але й правильний менталітет. Історій, коли молодий гравець переходив в Реал та не зміг розкритися достатньо, але цей хлопець схожий на того, хто досягне успіху. У нас є прекрасна можливість поспостерігати за ним у складі Рівер Плейт — команди, в якій він засяяв й буде грати з максимальною впевненістю та легкістю.

Розклад матчів

17 червня

22:00 Рівер Плейт — Урава

18 червня

04:00 Монтеррей — Інтер

21 червня

22:00 Інтер — Урава

22 червня

04:00 Рівер Плейт — Монтеррей

26 червня

04:00 Інтер — Рівер Плейт

04:00 Урава — Монтеррей

Наш прогноз

Інтер — очевидний фаворит, але навряд команд Крістіана Ківу буде ставити результат на перше місце. Скоріше за все, доля першого місця буде вирішуватись в третьому турі в очному матчі італійців та Рівер Плейт. Від Монтеррея не очікуємо нічого особливого, а ось Урава може попсувати нерви фаворитам.