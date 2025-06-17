У дебютному турі групи F зійдуться представники двох футбольних світів: південноамериканський Флуміненсе та європейська Боруссія Дортмунд. Бразильський гранд вдруге поспіль бере участь у Клубному чемпіонаті світу, а для “джмелів” це — історичний дебют на турнірі.

ВІВТОРОК, 17 ЧЕРВНЯ, 19:00. МІДОУЛЕНДС СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІЛГІЗ ТАНТАШЕВ (УЗБЕКИСТАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Флуміненсе підходить до зустрічі в гарному тонусі. Підопічні Ренато Гаушо не програють вже шість матчів поспіль, вигравши п’ять із них. У той же час “триколірні” не надто переконливо виглядали в останній грі з Інтернасьйоналом, де здобули суху перемогу 2:0, створивши лише 0.34 xG з гри, проте на результативність бразильський клуб не скаржиться — 10 голів у чотирьох останніх матчах.

На боці Флу — досвід Тіаго Сілви в обороні, швидкість Джона Аріаса та Кевіна Серни на флангах і вміння грати другим номером. Команда стабільно забиває щонайменше двічі за гру, однак обмежені ресурси та нестача зіркових підсилень можуть стати вирішальними у матчах проти топ-суперників.

Боруссія Дортмунд, у свою чергу, під керівництвом Ніко Ковача набрала фантастичний хід після зими. Команда завершила сезон у Бундеслізі на четвертій сходинці, здобувши шість перемог поспіль наприкінці чемпіонату. Особливо вражає атакувальна міць “джмелів”: 20 голів у шести останніх зустрічах, щонайменше двічі за гру — у 10 з 12 попередніх матчів.

Проте і є слабкі сторони: 13 пропущених у восьми матчах вказують на вразливість захисту, особливо в умовах втрат — через травми не зіграють Емре Джан і Ніко Шлоттербек. Та попри це, німці вважаються фаворитами зустрічі й мають усі шанси здобути три очки вже на старті турніру.