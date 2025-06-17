Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 17 червня та розпочнеться о 19:00.
Боруссія Дортмунд, Getty Images
17 червня 2025, 08:00
У дебютному турі групи F зійдуться представники двох футбольних світів: південноамериканський Флуміненсе та європейська Боруссія Дортмунд. Бразильський гранд вдруге поспіль бере участь у Клубному чемпіонаті світу, а для “джмелів” це — історичний дебют на турнірі.
ВІВТОРОК, 17 ЧЕРВНЯ, 19:00. МІДОУЛЕНДС СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІЛГІЗ ТАНТАШЕВ (УЗБЕКИСТАН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ
Флуміненсе підходить до зустрічі в гарному тонусі. Підопічні Ренато Гаушо не програють вже шість матчів поспіль, вигравши п’ять із них. У той же час “триколірні” не надто переконливо виглядали в останній грі з Інтернасьйоналом, де здобули суху перемогу 2:0, створивши лише 0.34 xG з гри, проте на результативність бразильський клуб не скаржиться — 10 голів у чотирьох останніх матчах.
На боці Флу — досвід Тіаго Сілви в обороні, швидкість Джона Аріаса та Кевіна Серни на флангах і вміння грати другим номером. Команда стабільно забиває щонайменше двічі за гру, однак обмежені ресурси та нестача зіркових підсилень можуть стати вирішальними у матчах проти топ-суперників.
Боруссія Дортмунд, у свою чергу, під керівництвом Ніко Ковача набрала фантастичний хід після зими. Команда завершила сезон у Бундеслізі на четвертій сходинці, здобувши шість перемог поспіль наприкінці чемпіонату. Особливо вражає атакувальна міць “джмелів”: 20 голів у шести останніх зустрічах, щонайменше двічі за гру — у 10 з 12 попередніх матчів.
Проте і є слабкі сторони: 13 пропущених у восьми матчах вказують на вразливість захисту, особливо в умовах втрат — через травми не зіграють Емре Джан і Ніко Шлоттербек. Та попри це, німці вважаються фаворитами зустрічі й мають усі шанси здобути три очки вже на старті турніру.
Друге протистояння Європи та Бразилії на турнірі. Звичайно, Боруссія виглядає фаворитом, але і Флуміненсе — не просто команда, а переможець Кубка Лібертадорес 2023 року. Враховуючи, що Боруссія традиційно грає в атаці краще, ніж в захисті, то є сенс поставити на те, що обидві команди заб’ють.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Флуміненсе: Фабіо — Ксав’єр, Сілва, Фрейтес, Рене — Нонату, Сантос, Мартінеллі — Аріас, Евералдо, Серна
Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Раєрсон, Забітцер, Нмеча, Свенссон — Брандт, Адеємі — Гірассі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Команди зіграють вперше між собою.
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:3
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