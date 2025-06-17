У першому турі групи E нового розширеного формату Клубного чемпіонату світу-2025 зійдуться аргентинський гранд Рівер Плейт і флагман японського футболу Урава Ред Даймондс. Матч стане дебютним змагальним побаченням цих двох клубів, які мають багатий досвід виступів у цьому турнірі за старою системою.

ВІВТОРОК, 17 ЧЕРВНЯ, 22:00. ЛЮМЕН ФІЛД, СІЄТЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Рівер підходить до чемпіонату з амбіціями на вихід з групи, в якій головним фаворитом вважається Інтер. "Мільйонери" потрапили на турнір як найкраща команда за підсумками чотирирічного рейтингу КОНМЕБОЛ і точно не мають наміру задовольнятися лише участю. Їхній тренер Марсело Гальярдо має гарно вибудований графік: спершу Урава, далі Монтеррей, а вже на завершення — вирішальний поєдинок із фаворитом групи.

Найбільший інтерес до Рівера — у Європі, адже саме зараз виблискує Франко Мастантуоно, 17-річний вундеркінд, який уже цього літа стане гравцем Реала. Хлопець — наймолодший гравець в історії збірної Аргентини, а в чемпіонаті країни він за 929 хвилин гри завдав найбільше ударів серед усіх гравців ліги та став лідером клубу за сумою голів і асистів.

Урава, у свою чергу, не менш досвідчена в контексті Клубного чемпіонату світу — це вже її четвертий візит. Команда польського наставника Мацея Скоржи вийшла на турнір завдяки перемозі в Лізі чемпіонів АФК-2022. У внутрішній першості японці посідають четверте місце, а до цього ЧС підійшли на позитивній ноті після перемоги над Йокогамою (2:1).

На полі особлива увага до атакувальної ланки "червоних дияволів": Рьома Ватанабе забив шість м’ячів у 17 матчах, а бразилець Матеус Савіо веде команду за кількома атакувальними метриками: асисти, шанси, удари, очікувані асисти та паси в штрафний. Саме від їхньої креативності залежатиме, чи зможе Урава нав’язати боротьбу фавориту.

Аргентина проти Японії на Клубному чемпіонаті світу. І якщо дивитись на склад команд, то Рівер Плейт виглядає явним фаворитом. У аргентинців є як досвідчені гравці (у тому числі три чемпіони світу-2022), так і молоді таланти, за якими вже полюють європейські гранди. Не бачимо жодної причину, чому Рівер Плейт не виграє. Букмекери дають на перемогу фаворита коефіцієнт 1.58, і таке треба брати.