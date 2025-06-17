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Бразильський колектив переграв німецький, але свої моменти реалізувати не зумів.

Клубний чемпіонат світу-2025, що цими днями триває в США, для українських уболівальників відбувається фактично в дві пори доби, тож ми отримуємо в підсумку чи не безлімітну кількість футболу тоді, коли всім краще б було від нього все ж таки відпочити. Але організатори з ФІФА виступають проти цього, тож ми переходимо до подій у групі F, де склад учасників вийшов максимально строкатим.

Європейський футбол у цьому квартеті представляє дортмундська Боруссія, тоді як її основним конкурентом у боротьбі за першу сходинку, напевно, має виступати бразильський Флуміненсе. І саме з очного протистояння цих двох команд у Іст-Резерворді й розпочиналась вечірня/нічна ігрова сесія цього разу.

У Південній Америці нині грають у національних першостях і при цьому роблять це доволі активно, тоді як у Європі переважна більшість країн уже перебуває у відпустках. Тож у команди Ніко Ковача було очевидним помітне відставання за рівнем ігрового тонусу, у порівнянні із суперниками, а отже нікого не здивувало, що колектив Ренато Гаушо намагався цим фактором скористатись уже на перших хвилинах гри.

І все виглядало так, що ось-ось, і "джмелі" мають пропускати у власні ворота. Бо їхня гра на флангах оборони проти швидких гравців Флу, особливо — Аріаса, не витримувала жодної критики. Ще й Кобеля примушували грати ногами, а в нього це, як ми побачили в цьому сезоні, виходить не надто успішно. Загалом — усе грало проти команди Ніко Ковача, але її швейцарський воротар на лінії був бездоганний, тож якось ці стартові потуги номінальних господарів, яких підтримував майже весь заповнений на 35% відсотків Мет-Лайф Стедіум, залишились без логічної розв’язки.

Боруссія з часом таки зуміли відсунути гру від власних воріт, але навіть перевагу в швидкості в атаці над віковими захисниками опонентів реалізувати належним чином не змогла. Дортмундці завершили перший тайм із кількома ударами в бік чужих воріт, але за рівнем навіть сукупної загрози вони й близько не походили на моменти суперників.

У другому таймі краще грати команди Ковача не стала. Хіба що, лише трохи, бо дозволила Флу створити все ж таки менше нагод, аніж до перерви. Але й без паніки в захисті не обходилось у "джмелів", а супершанс Еваральдо та Нонато посеред тайму можна пригадувати ще довго — Кобель крутився на лінії, як білка в колесі, але свою роботу виконав. Не допомогли німцям і заміни, проте й бразильці не дотиснули. Тож фаворити групи зіграли внічию й розійшлись мірятись силами з, напевно, більш слабкими опонентами. Але це ми ще маємо з’ясувати.

У наступному турі бразильський Флуміненсе зіграє проти корейського Ульсана, тоді як дортмундська Боруссія зустрінеться з Мамелоді Сандаунз.Флуміненсе — Боруссія Д 0:0Фабіо — Шав’єр, Сілва, Фрейтес, Рене — Нонато (Пааулу Бая, 87), Еркулес, Мартінеллі (Ліма, 76) — Аріас, Еверальдо (Кено, 70), Каноббіо (Серна, 70).Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон (Коуту, 86), Забітцер (Чуквуемека, 77), Гросс (Беллінгем, 59), Свенссон — Брандт (Байно-Гіттенс, 77), Гірассі, Адеємі (Нмеча, 59).Попередження: Мартінеллі, Нонато — Бенсебаїні, Коуту