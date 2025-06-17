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Український нападник підписав чотирирічний контракт із лідером словацького футболу.

Слован Братислава офіційно оголосив про трансфер українського форварда Миколи Кухаревича. Про це повідомив офіційний сайт Слована.

23-річний нападник приєднався до словацької команди з британського Суонсі, а минулий сезон провів в оренді у складі шотландського клубу Гіберніан.

Кухаревич підписав контракт терміном на чотири роки. Генеральний директор клубу Іван Кмотрик-молодший зазначив, що українця тривалий час відстежували й бачать у ньому перспективного гравця, який може додати сили в атаці:

"Микола — фізично потужний і технічно оснащений нападник, який чудово доповнює наші варіанти в передній лінії. Ми раді, що угоду вдалося укласти".

Свої перші кроки у футболі Кухаревич робив у Руху Львів, звідки переїхав до французького Труа. У кар’єрі українця також були виступи за бельгійський Левен, шотландський Гіберніан та Суонсі.

У сезоні-2024/25 він провів на клубному рівні 28 матчів (1641 хвилину), в яких забив 7 голів.