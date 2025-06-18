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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 18 червня та розпочнеться о 22:00.

У груповому етапі Клубного чемпіонату світу-2025 Реал стартує матчем проти Аль-Хіляля — знайомого суперника ще з фіналу турніру 2022 року. Цього разу гра — не за трофей, але ставки не менші: це перший офіційний матч мадридців під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо, як і для саудитів — під керівництвом Сімоне Індзагі.

СЕРЕДА, 18 ЧЕРВНЯ, 22:00. ХАРД РОК СТЕДІУМ, МАЯМІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАКУНДО ТЕЛЬЙО (АРГЕНТИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Попередній сезон став контрастом для мадридців: попри здобуті Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок, поразки у трьох внутрішніх фіналах та втрата чемпіонства зробили рік болісним. Після цього Карло Анчелотті достроково попрощався з клубом, щоб очолити збірну Бразилії. Його наступником став Хабі Алонсо — легенда Реала, який покинув леверкузенський Баєр після феєричного етапу.

Підсилення складу вже помітне: очікується дебют Трента Александер-Арнольда та Діна Гюйсена, а також гра зірок — зокрема Кіліана Мбаппе, який забив 43 голи у сезоні й очолив рейтинг бомбардирів топ-5 ліг. В атаці також сяє Вінісіус Жуніор, який втретє за чотири роки подолав межу в 20 голів та 15 асистів.

Аль-Хіляль також розпочинає нову сторінку — з італійцем Сімоне Індзагі на чолі. Колишній тренер Інтера лише місяць тому програв фінал Ліги чемпіонів ПСЖ (0:5), але тепер має шанс вивести найтитулованіший клуб Саудівської Аравії на новий рівень. Попри друге місце в САПЛ, Аль-Хіляль був найрезультативнішою командою ліги (95 голів) і має потужний атакувальний ресурс. Форвард Александар Мітрович оформив 28 м’ячів у сезоні, а креативні фланги забезпечують Малком і Салем Аль-Давсарі — найкращі асистенти чемпіонату. В пам’яті ще жива їхня спроба відігратись у фіналі-2022, коли команда програла Реалу 3:5. Утім, Індзагі будує гру в улюбленій схемі 3-5-2, а тому питання адаптації гравців стане ключовим. Зате з мотивацією у Аль-Хіляля точно проблем не буде.

Один із центральних матчів першого туру турніру і в принципі один із матчів, заради яких весь клубний чемпіонат світу і задумувався. Чи зможе найсильніший клуб ліги Саудівської Аравії на чолі із Сімоне Індзагі і європейськими зірками у складі дати гідний бій Реалу? Хочеться вірити, що буде цікаво. Букмекери віддають велику перевагу Реалу, але Аль-Хілялю під силу забити хоча б раз. Прогноз FAVBET: Аль-Хіляль заб’є — 1.7

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Гюйсен, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Вінісіус, Мбаппе АЛЬ-ХІЛЯЛЬ : Буну — Тамбакті, Кулібалі, Аль-Булаїгі — Канселу, Канно, Невеш, Мілінкович-Савіч, Аль-Давсарі — Малком, Мітрович ⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 📊 ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 2:1

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