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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Орландо на стадіоні Inter&Co Stadium відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — корейський Ульсан приймав південноафриканський Мамелоді Сандаунз.

Початку цієї гри вболівальникам довелось чекати годину — безпосередньо перед запланованим стартовим свистком у місті виник ризик торнадо, але обійшлось без суттєвих наслідків.

Коли ж гру таки вдалось розпочати, глядачі стали свідками протистояння двох рівних команд, у якому представники ПАР ударно провели другу половину першого тайму, і один з одразу трьох влучних ударів Ікраама Райнерса зрештою таки був зарахований. Цього вистачило для перемоги.

Ульсан — Мамелоді Сандаунз 0:1

Гол: Райнерс, 36

Ульсан: Чо — Трояк, Сео (Кан Сан Ву, 80), Кім, Людвігсон — Лі (Лакава, 64), Чон (Лі Джин Юн, 73), Боянич (Лі Хі Джон, 73), Ко — Ум, Фаріас.

Мамелоді Сандаунз: Вілльямс — Мудау, Кекага, Купідо (Мвала, 85), Лунга — Альєнде, Мокоена — Рібейро (Адамс, 85), Артур (Меттьюз, 65), Зване (Аубас, 77) — Райнерс (Мотіба, 77).

Попередження: Боянич — Мокоена.

У другому нічному матчі в рамках групи E мексиканський Монтеррей та міланський Інтер теж потішили глядачів голами в Пасадені.

"Нерадзуррі" при цьому переважали суперників у атаці впродовж усього поєдинку, але пропустили першими посеред стартової половини зустрічі через влучний удар легендарного Серхіо Рамоса.

Однак і відігрався Інтер ще до перерви — слово за Лаутаро Мартінесом, після чого Монтеррей вирівняв гру в другому таймі й навіть розійшовся нічиєю із суперниками без ударів у площину після перерви.

Монтеррей — Інтер Мілан 1:1

Голи: Рамос, 25 — Марітнес, 42

Монтеррей: Андрада — Медіна, Рамос, Гусман — Рікардо (Агірре, 58), Каналес (Рохас, 89), Родрігес, Торрес (Деосса, 59), Артеага — Бертраме (Амбріс, 78), Окампос (Кортісо, 89).

Інтер Мілан: Зоммер — Павар (Енріке, 58), Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Асллані (Сучич, 68), Мхітарян (Залевські, 78), Аугусто (Дімарко, 68) — Мартінес, Еспозіто (Тюрам, 58).

Попередження: Родрігес — Асллані, Барелла, Мартінес.