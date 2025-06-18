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Форвард розповів трансферну історію.

Бразильський нападник Неймар наразі завершив свою європейську частину кар’єри, і після невдалого трансферу до аравійського Аль-Хіляля повернувся на батьківщину виступати за рідний Сантос.

Однак особливі почуття до "чорно-білих" цього літнього трансферного вікна для 33-річного виконавця мали всі шанси відійти на другий план, адже гравець отримав пропозицію зіграти на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США, куди його команду не запросили.

Існував варіант із тимчасовим переходом до Флуміненсе, про що розповів сам футболіст у останньому інтерв’ю.

"Я був близький до того, щоб приєднатись до Флуміненсе на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Це була цілком конкретна пропозиція та реальний шанс для мене.

Але я все ж таки вирішив не погоджуватись і залишитись у Сантосі, щоб відновитись від травми належним чином, оскільки я ще не готовий на 100% і хочу бути в найкращій формі якомога швидше", — заявив Неймар.

Неймар у цьому сезоні бразильського футболу забив три голи та віддав три гольові передачі в 14 матчах.