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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи G, у якому зіграють Манчестер Сіті та марокканський Відад.

Англійський Манчестер Сіті та марокканський Відад зіграють у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Філадельфії.

Хосеп Гвардіола використав із перших хвилин Льюїса, Аке та Рейса в обороні, тоді як у центрі поля дебютують Шеркі та Рейндерс, а Савіо та Доку гратимуть у атаці обабіч Мармуша.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аке, Рейс, О’Райлі — Шеркі, Рейндерс, Фоден — Савіо, Мармуш, Доку.

Запасні: Ортега, Діаш, Стоунз, Аїт-Нурі, Гвардіол, Аканджі, Хусанов, Гонсалес, Родрі, Гюндоган, Сілва, Нунес, Ечеверрі, Голанд, Бобб.



Відад: Бенабід — Муфід, Меєрс, Гільєрме, Бутуїл, Муфі — Амрабат, Земрауї, Ель-Мубарік, Лорч — Маїлула.

Запасні: Ель-Мотіе, Акздау, Харкасс, Мутараджі, Мальса, Артур, Азіз Кі, Бенктіб, Педріньйо де Ассіс, Беннані, Махту, Райхі, Обенг, Фатхі, Мваліму.



Гра Манчестер Сіті — Відад почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.