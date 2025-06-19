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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 19 червня, розпочавшись о 19:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Палмейрас зустрінеться з каїрським Аль-Ахлі.

ЧЕТВЕР, 19 ЧЕРВНЯ, 19:00. МЕТЛАЙФ СТЕДІУМ, НЬЮ-ЙОРК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ)

Після ідентичних нічийних результатів (0:0) у своїх матчах першого туру Клубного чемпіонату світу-2025 у США, Палмейрас і Аль-Ахлі відкриють лік протистоянням другого. Єгиптяни поділили очки з Інтером Маямі, тоді як бразильці — із Порту. Сьогодні підопічні Абеля Феррейри сподіватимуться повторити свій успіх у вигляді перемоги над каїрським клубом (2:0) у півфіналі КЧС-2021 в ОАЕ.

Одним із ключових гравців для Палмейраса в лютому 2022-го був Рафаель Вейга (відзначився голом і асистом), який досі представляє клуб із Сан-Паулу. У той же час роком раніше в матчі за третє місце Клубного чемпіонату світу в Катарі сильнішим виявився саме Аль-Ахлі, хоча перемогу каїрцям вдалося здобути в серії пенальті (3:2) після безгольової нічиєї в основний час протистояння.

Палмейрас має значний потенціал і сьогоднішній поєдинок є чудовою можливістю для талантів "алвіверді" заявити про себе. Колектив Хосе Рівейро потенційна поразка найбільш імовірно позбавить надій на вихід до плей-оф турніру, адже в третьому турі на нього очікує зустріч із португальським грандом, який сьогодні ж пізніше протистоятиме Інтеру Маямі.

Група А на Клубному чемпіонаті світу є найменш результативною, але і найбільш рівною. Обидва матчі першого туру завершились 0:0 і довели, що явного фаворита в цьому квартеті немає. У матчі проти Аль-Ахлі букмекери віддають перевагу Палмейрасу, але ніхто не здивується, якщо гра знову завершиться внічию. Тому знову є сенс поставити на тотал менше (2.5).

Прогноз FAVBET: тотал менше (2.5) — 1.8

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Палмейрас: Вевертон — Хіай, Гомес, Муріло — Андерсон, Ріос, Морено, Пікерес — Естевао, Маурісіо — Роке

Аль-Ахлі: Ель-Шенаві — Хані, Ібрахім, Ель-Ааш, Кука — Атея, Бен Ромдан, Ель-Солія — Мохамед, Беншаркі — Абу Алі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

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