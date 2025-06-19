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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 20 червня, розпочавшись о 01:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Сіетл Саундерс зустрінеться з Атлетіко Мадрид.

СІЕТЛ САУНДЕРС — АТЛЕТІКО МАДРИД

П'ЯТНИЦЯ, 20 ЧЕРВНЯ, 01:00, ЛЮМЕН ФІЛД, СІЕТЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — Є. ФАЛЬКОН (АРГЕНТИНА)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

Іспанський топ-клуб Атлетіко Мадрид вирушив в Сіетл, щоб в матчі другого туру Групи B Клубного чемпіонату світу-2025 протистояти Сіетл Саундерс. Обидві команди підходять до двобою після поразок у першому турі: Атлетіко зазнали розгрому від ПСЖ із рахунком 0:4, а Сіетл поступилися Ботафого 1:2. Як один із трьох американських клубів на розширеному КЧС, Саундерс не скористалися домашньою перевагою і програли бразильцям. Попри гол Крістиана Ролдана за 15 хвилин до кінця, підопічні Браяна Шмецера не змогли вирвати бодай нічию. Головний тренер Шмецер відзначив самовіддачу гравців, проте визнав, що команді бракує гостроти в атаці, щоб заробляти очки: "дорога не стане легкою далі".

Сіетл мусить виграти хоча б один матч із двох – цей двобій чи поєдинок проти ПСЖ, якщо сподівається зачепитися за вихід у наступний раунд. Саундерс в трьох останніх зустрічах зазнали поразок в усіх турнірах, включаючи два поспіль в МЛС, і прагнуть не допустити трьох програшів вдома поспіль з березня 2011 року.

Матч проти ПСЖ став дебютом Атлетіко на КЧС‑2025 – і він обернувся провалом: іспанці пропустили чотири голи й залишилися в меншості ще до перерви. У розпеченому Лос-Анджелесі вони не змогли відповісти натиску французів. Дієго Сімеоне після матчу ухилився від коментарів щодо гри, нагадавши натяком про фінансову міць ПСЖ.

Однак найважчий поєдинок групи вже позаду, і тепер Атлетіко зосереджує сили на зустрічах з "меншими" командами – Сіетлом та Ботафого, де очікують на позитивний результат, хоч гарантій нема.

Попередні прогнози до турніру вважали мадридців потенційними "темними конячками". Втім, без перемоги у цьому матчі їм важко буде сподіватися на вихід. Атлетіко — учасник КЧС завдяки євро‑рейтингу й уперше зіграє проти американців. Для іспанців це восьме зіткнення з клубом зі США, і вони перемагали в п’яти останніх.

Після принизливої поразки 0:4 від ПСЖ мадридський Атлетіко має реабілітуватись перед своїми вболівальниками. Сіетл — максимально підходящий суперник для цього. Так, американська команда за грою нічим не поступалась “Ботафого”, але все ж програла 1:2. То ж якщо команда Сімеоне приїхала на турнір не просто так, то вона також має обігрувати Сіетл і бажано з різницею у два голи чи більше

Прогноз FAVBET: Атлетіко із форою (-1.5) — 1.8

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

СІЕТЛ САУНДЕРС: Фрай — А. Ролдан, Кім, Рейген, Толо — К. Ролдан, Варгас — Феррейра, Руснак, Кент — Мусовскі.

АТЛЕТІКО МАДРИД: Облак — Моліна, Ле Норман, Хіменес, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Галлагер, Коке — Грізманн, Альварес.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:3

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