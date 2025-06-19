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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 20 червня, розпочавшись о 01:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 ПСЖ зустрінеться з Ботафогу.

ПСЖ — БОТАФОГУ

П'ЯТНИЦЯ, 20 ЧЕРВНЯ, 04:00, СТАДІОН РОУЗ БОУЛ (ПАСАДІНА), АРБІТР ЗУСТРІЧІ — Д. ФІШЕР (КАНАДА)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

У другому турі Групи B Клубного чемпіонату світу-2025 зустрінуться чемпіони Європи та Південної Америки — ПСЖ протистоятиме Ботафогу на легендарному Роуз Боул у Пасадіні. Обидва клуби розпочали турнір із перемог і тепер визначать лідера квартету.

Парі Сен-Жермен продовжує феєричну серію, розгромивши Атлетіко Мадрид 4:0 у стартовому матчі. Голи Фабіана Руїса та Вітіньї у першому таймі, а також результативні виходи на заміну Сенні Маюлю та Лі Кан Іна підтвердили статус парижан як головних фаворитів не лише групи, а й усього турніру.

Підопічні Луїса Енріке виграли три останні матчі із загальним рахунком 12:0, уключно з фіналом Кубка Франції та Ліги чемпіонів УЄФА. Требл не вгамував апетит ПСЖ, які прагнуть увійти в історію й на КЧС. Матч проти Ботафогу стане для клубу з Парижа першим в історії офіційним поєдинком проти суперника з-за меж Європи.

Ботафогу, переможець Кубка Лібертадорес 2024 року, також розпочав групу з перемоги — мінімально переграв Сіетл Саундерс (2:1). "Фогу" вийшли вперед ще до перерви й зуміли втримати перевагу попри фінальний штурм господарів.

Команда Ренату Пайви перебуває у непоганій формі, вигравши чотири поспіль матчі та дев’ять із останніх дванадцяти. Водночас після втрати провідних гравців — Луїза Енріке, Тьяго Альмади, а також тренера Артура Жорже — бразильці виглядають менш переконливо, посідаючи 8‑му сходинку у Серії A‑2025. А згодом команду залишить і найкращий бомбардир — Ігор Жезус.

Перед матчем із ПСЖ Ботафогу виглядає явним андердогом. Але матч із Сіетлом показав: списувати з рахунків чемпіона Південної Америки зарано.

Якщо хтось сумнівався в мотивації ПСЖ на цей турнір, то це було дарма. Команда Луїса Енріке в першому турі просто знищила Атлетіко 4:0, і це при тому, що грала без Усмана Дембеле. Якщо ПСЖ вийде з таким же настроєм на гру проти Ботафого, то шансів в чемпіона Бразилії не буде. Букмекери теж це розуміють і коефіцієнт на перемогу ПСЖ не великий. А тому беремо перемогу парижан із форою (-1.5)

Прогноз FAVBET: перемога ПСЖ із форою (-1.5) — 1.52

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Кварацхелія, Рамос, Дуе.

Ботафогу: Джон — Вітінью, Кунья, Барбоза, Теллес — Грегоре, Фрейташ — Артур, Саваріно, Куябану — Жезус.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

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