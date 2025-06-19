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Англійський футболіст дав свій коментар.

Півзахисник Манчестер Сіті Філіп Фоден прокоментував перемогу "містян" над Відадом (2:0) у матчі групового етапу клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року. Гравець відзначився в цій зустрічі голом і результативною передачею.

"Часом було важко через спеку. Вони були топовою командою в контратаках. Турнір дуже важливий не тільки для мене, але і для всіх гравців. Зараз важливо набратися сміливості в цьому крупному змаганні", — наводить слова Фодена прес-служба ФІФА.

У наступній зустрічі групи G команда Пепа Гвардіоли зіграє з Аль-Айном з ОАЕ (23 червня).

Клубний чемпіонат світу з футболу проходить з 15 червня по 13 липня 2025 року в США. У турнірі беруть участь 32 клуби, які розподілені на вісім груп по чотири команди. Два кращі колективи з кожної групи вийдуть у стадію плей-оф.