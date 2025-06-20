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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 20 червня, розпочавшись о 19:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Бенфіка з українцем Анатолієм Трубіним зустрінеться з Окленд Сіті.

БЕНФІКА — ОКЛЕНД СІТІ

П'ятниця, 20 червня, 19:00. Inter&Co Stadium (Орландо). Арбітр зустрічі — Салман Алахі (Катар). Пряма трансляція - MEGOGO/Суспільне спорт.

Програючи з різницею у два м'ячі у матчі проти Бока Хуніорс перед самою перервою, Бенфіка мужньо зібралася у своєму першому матчі турніру і завдяки двом досвідченим аргентинцям врятувала своє становище. Спочатку Анхель Ді Марія скоротив відставання завдяки пенальті, а потім Ніколас Отаменді зрівняв рахунок на 84 хвилині.

Хоча Бенфіка закінчила гру вдесятьох після безглуздої червоної картки Андреа Белотті, у їхніх суперників на момент фінального свистка залишалося лише дев'ять гравців. Зрештою, очки були розділені.

Команда Бруну Лаже, яка прагне вийти з групи у тристоронній боротьбі за вихід у плей-оф, безумовно, має потужну атаку: хоча вони й поступилися у боротьбі за титул Спортінгу — вони забили неймовірні 84 голи в чемпіонаті Португалії. Фактично, єдиною командою, яка не дозволила їм забити гол цього календарного року, була Барселона в Лізі чемпіонів ще в березні.

Тому "орли" та їхні вболівальники мають бути впевнені у тому, що зможуть перервати рідкісну серію з чотирьох матчів без перемог, забивши у ворота Окленд Сіті.

Гравці Окленда зазнали найбільшої поразки в історії Клубного чемпіонату світу, програвши німецькому гранду Баварії, пропустивши десять м'ячів. Новозеландці були безжально розгромлені та пригнічені справжньою німецькою машиною, пропустивши чотири голи за перші 20 хвилин зустрічі.

"Неві-Блюз" програли вісім матчів поспіль на турнірі ФІФА з моменту неймовірного третього місця у 2014 році. Тим часом, минулого року в Міжконтинентальному кубку Окленд розгромно програв Аль-Айну в першому раунді, тому потрапляння до такої сильної групи завжди вважалося надто серйозним випробуванням для такого скромного клубу.

Команда Івана Віцеліча, можливо, є найкращою командою Океанії, але вона явно далека від елітних клубів із Європи. Звичайно з Бенфікою буде легше, проте розраховувати на успіх досить складно.

Перед початком Клубного чемпіонату світу всі розуміли, що Окленд — це найслабша команда на турнірі. Але ніхто не розумів наскільки. Поразка 0:10 від Баварії дала відповідь на це питання. То ж у цьому матчі питання лише в тому, з яким рахунком виграють португальці. Враховуючи заочну боротьбу команди Трубіна проти Боки за друге місце, Бенфіка має обігрувати Окленд і покращувати різницю голів.

Прогноз FAVBET: Бенфіка із форою (-6) — 1.63

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Еліас-Даль, А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Аурснес, Луїш, Саншеш — Актюркоглу, Шельдеруп, Павлідіс.

Окленд Сіті: Трейсі — Мураті, Боксолл, Ден Геєр, Мітчелл, Лобо — Де Вріс, Жарріга, Ілич, Мейнікум — Беван.

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