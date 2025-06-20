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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 20 червня, розпочавшись о 21:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Фламенгу зустрінеться з Челсі.

ФЛАМЕНГУ — ЧЕЛСІ

П'ятниця, 20 червня, 21:00. Лінкольн Файненшл філд (Філадельфія). Арбітр зустрічі — Іван Бартон (Сальвадор). Пряма трансляція - MEGOGO/Суспільне спорт.

Фламенгу — одна з чотирьох команд, які беруть участь у турнірі після того, як вони здобули перемогу в Кубку Лібертадорес.

Бразильську команду очолює колишній лівий захисник Челсі Філіпе Луїс, який блискуче розпочав свою тренерську кар'єру: з вересня минулого року команда здобула 32 перемоги, 11 разів зіграла внічию і лише тричі програла.

Фактично, Фламенгу нині посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії, здобувши сім перемог, зігравши внічию тричі та програвши один зі своїх перших 11 матчів сезону 2025 року.

Фламенгу відклав боротьбу за титул, щоб зосередитися на Клубному чемпіонаті світу, який розпочався з перемоги над туніським Есперансом (2:0) завдяки голам Джорджиана де Арраскаети та Луїса Араужо.

Цей результат став п'ятою перемогою клубу поспіль у всіх турнірах, а з моменту поразки від Крузейро на початку травня клуб не програвав уже дев'ять матчів поспіль. Бразильські гіганти також відіграли чотири матчі поспіль без пропущених голів, хоча вони повинні розуміти, що їхня міцна оборона зазнає серйозного випробування проти "синіх".

Челсі підійшов до турніру в гарному настрої після того, як "сині" впевнено завершили сезон, завоювавши єврокубковий трофей та забезпечивши собі місце у п'ятірці найкращих АПЛ, що дозволило їм зайняти місце у Лізі чемпіонів.

Тепер Енцо Мареска має привести Челсі до другого трофею у Клубному чемпіонаті світу після перемоги у 2021 році, коли був обіграний Палмейрас.

Челсі успішно розпочав боротьбу в турнірі, здобувши перемогу над Лос-Анджелесом (2:0) завдяки голам Педро Нету та Енцо Фернандеса.

Завдяки цій перемозі лондонський клуб тепер виграв дев'ять із десяти останніх матчів, продемонструвавши свою оборонну міць і відігравши три матчі на нуль у чотирьох попередніх виїзних матчах. Челсі розуміє, що він достроково забезпечить собі місце у плей-оф, якщо обіграє Фламенгу.

Матч за перше місце у групі. Принаймні так виглядає після першого туру, в якому Челсі та Фламенгу дуже впевнено обіграли своїх суперників. Букмекери традиційно віддають перевагу європейському гранду, але за складом саме Фламенгу є найсильнішим клубом Південної Америки і точно здатний кинути виклик Челсі. То ж є сенс поставити, що обидві команди заб’ють.

Прогноз FAVBET: обидві заб’ють — 1.8

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фламенгу: Россі — Варела, Ортіс, Перейра, Сандро — Пульгар, Жоржиньйо — Жерсон, Де Арраскаета, Араужо — Педру.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Колвілл, Адарабіойо, Джеймс — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Палмер, Нету — Делап.

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